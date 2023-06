Buurt in shock na dodelijk ongeluk, vuilniswagen moest achteruit eenrichtingsweg in: ‘Gaat al jaren zo’

Toch nog hoop voor bos van landgoed Oude Tempel? Europese Hof buigt zich over de zaak

Is er nog hoop voor het bos van landgoed Oude Tempel in Soesterberg? Of houdt niets meer de komst van driehonderd woningen tegen? Allerminst, denkt het comité Behoud Landgoed Oude Tempel. De hoop laait weer op nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit Straatsburg zich over de kwestie gaat buigen.