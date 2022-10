Buurt probeert woonunits Oekraïners bij ziekenhuis in Baarn te voorkomen

Herstel­werk­zaam­he­den Huize Randen­broek in volle gang (en hiervoor wordt het landhuis straks gebruikt)

De stad moest er lang op wachten, maar er ontstaat langzamerhand meer duidelijkheid over de bestemming van Huize Randenbroek. Behalve een horecagelegenheid, komen er ook acht appartementen in. Intussen is de restauratie van de buitenkant in volle gang.

7 oktober