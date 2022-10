Buurt schrikt van verwarde man die aan geslachtsdeel zit in speeltuin

Vos houdt gemoederen bezig in Amersfoort: ‘Twee dode konijnen, waarvan één zonder kop’

Een rondstruinende vos houdt de gemoederen in een woonwijk in Amersfoort bezig. Meerdere bewoners in het Soesterkwartier hebben het dier de afgelopen week al door de buurt zien scharrelen. Gaan we de vos vaker terugzien in ons straatbeeld?

14 oktober