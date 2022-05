Buurtbewoners springen sloot in om brandende heg te blussen

Bijna tiendui­zend meldingen van dumpen afval in één jaar tijd: ‘Poepluiers achterla­ten, wie doet zoiets?’

Voor veel Amersfoorters is het een ergernis van jewelste: het dumpen van stinkende afvalzakken, oude bankstellen en glaswerk náást ondergrondse afvalcontainers. Dat leidde in 2021 tot bijna tienduizend meldingen van bewoners, die zich druk maken over de rotzooi in hun buurt. ,,Elke keer is het raak. Idioot!’’

9 mei