Cameradichtheid Amersfoort boven het landelijk gemiddelde, meer dan vijfduizend camera's in totaal

Bunschoter Marga Baron ontvangt lintje: ‘Ze heeft Nqutu-dis­trict in Zuid-Afri­ka nieuwe impuls gegeven’

Bunschoten Marga Baron is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontving haar koninklijke onderscheiding vanwege de bijdrage die ze heeft geleverd aan het opzetten van ontwikkelingswerk en maatschappelijke projecten in Zuid-Afrika.