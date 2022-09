Camera’s op stations in Nijkerk? ‘Klinkt heel mooi, maar is een zware maatregel’

Twee gewonden bij frontale botsing tussen scooterrij­der en fietsers in Barneveld

Op industrieterrein Harselaar in Barneveld is woensdagmorgen rond 06.45 uur een scooterrijder frontaal op twee fietsers geknald. Het was zo’n harde klap dat het voorwiel van de fiets is gebroken. De scooterrijder en een van de fietsers raakten gewond.

21 september