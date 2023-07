Camera’s, zenders, afweerrasters en honden moeten aan de lijn: provincie Utrecht gaat de wolf te lijf

indebuurt.nl Bijzondere opgraving in Kruiskamp: wij waren erbij!

In de wijk Kruiskamp worden woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Woningcorporatie De Alliantie is daar namelijk bezig met het project Parkweelde 3. Voor de start van de nieuwbouw is archeologisch onderzoek uitgevoerd. En raad eens: ze hebben een oude tabaksplantage gevonden!