Camiel (17) is de beste stuntstepper van Nederland en leerde zichzelf alle tricks: ‘Eerste salto was heel vet’

video Voor freerunner Eline (18) is de hele stad een gymlokaal; ze sprong zichzelf naar het NK... en won

Waar ieder ander gewoon een muurtje, hek of trap ziet, is elk stuk straatmeubilair voor Eline Dikker een potentiële kans om een salto, backflip of speedstep te maken. De stad is haar gymlokaal, zogezegd. Haar trainingen op het Eemplein, voor het stadhuis en in de plantsoenen leverden haar de titel Nederlands kampioen Freerunning op.

17 september