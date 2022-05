Campagne ROC Midden Nederland moet mbo-studenten weer aan het fietsen krijgen

Sterke gaslucht op bedrijven­ter­rein De Isselt door lekkage

Aan de Nijverheidsweg-Noord op bedrijventerrein de Isselt in Amersfoort is maandagochtend een gaslekkage ontstaan bij graafwerkzaamheden. In de omgeving was hierdoor een sterke gaslucht te ruiken, zegt een omstander. De bouwmedewerkers hebben de lekkage snel weten te stoppen.

16 mei