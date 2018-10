Camper gestolen bij bedrijf in Nijkerk

Taakstraf Bunschoten­se voor geweld in homobar

18:03 De zus van Joeri B. – de 22-jarige Bunschoter die wordt verdacht van poging tot doodslag op een agente in Amersfoort op 10 maart – krijgt een voorwaardelijke taakstraf van zeventig uur voor het mishandelen van een barkeeper en het vernielen van glaswerk in Gaycafé Lapart. Het incident ging vooraf aan de geweldsuitbarsting tegen politieagenten, later die nacht aan het Havik.