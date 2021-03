Camper met gasflessen vormt ontploffingsgevaar bij uitslaande brand in schuur

Lokaal Belang in Barneveld heeft grote zorgen over hoge concentra­tie fijnstof afkomstig van veestallen

11:03 Oppositiepartij Lokaal Belang in Barneveld maakt zich grote zorgen over de hoge concentratie fijnstof in de lucht. Die wordt door het RIVM vooral gemeten in de buurt van grote veestallen, waarvan er in deze landbouwgemeente veel zijn.