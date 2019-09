Cartoonist Evert Kwok uit Zwolle sleept Vlaamse site voor de rechter voor diefstal

Raar dat je een sticker op je brievenbus moet plakken omdat je iets NIET wil

7:17 Ah, dat is een makkelijke brievenbus. Die heeft niet zo’n tochtstrip waardoor ik de flyer letterlijk door de bus moet wurmen. Ik loop halverwege de straat en in mijn hand heb ik een stapeltje papiertjes waarop staat dat we morgen 28 september, tijdens Burendag, op de stoep voor nummer 54 koffie gaan drinken met wat lekkers erbij. Ook worden fanatieke straatbewoners uitgenodigd om na de koffie het overtollige groen in de poorten samen op te ruimen. Onze straatambassadeur Fela heeft bij de gemeente groenzakken geregeld dus ook de afvoer van het groen is geregeld.