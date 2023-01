Cash genoeg maar of een overval op een casino zo’n slim idee is? ‘Pakkans is groot’

indebuurt.nl Groene komeet voor het eerst sinds de Steentijd te zien met het blote oog

Sterrenkijkers opgelet! In de nacht van woensdag 1 februari op donderdag 2 februari is een bijzondere, groene komeet te zien boven Amersfoort. Deze komeet met de naam C/2022 E3 (ZTF) is dan het dichtste bij de aarde.

