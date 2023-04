CDA-strateeg wordt Kamerlid: al jarenlang fluisteraar van partijtop én vriend van Hugo de Jonge

VAN WIEG TOT GRAF Van grote tot kleine podia: je zette Jan erbij (1936 - 2022) en elk jazzcon­cert liep meteen op rolletjes

Jan Verwey was gedurende veertig jaar een geliefd lid van de Amersfoortse jazzscene. Waar hij meeblies op de chromatische mondharmonica, liep alles op rolletjes. Eerder werkte hij als ontwerper van hotels in exotische oorden en als bassist/zanger in Vlissingen.