Cees zat in de zon en begon maar wat te tekenen, nu stromen de opdrachten binnen: ‘Had ik niet verwacht’

Puur toeval was het, hoe Cees zijn talent voor het tekenen van huizen en gebouwen ontdekte. Het was aan het begin van de coronacrisis, twee jaar geleden in mei, in zijn eigen tuin. ,,Ik zat in het zonnetje en besloot zomaar, spontaan, een leeg vel papier en wat stiften te pakken. Ik ben toen gaan tekenen wat ik zag: het binnenplein, de huizen om me heen, de bomen. Mijn zoon Lars kwam op het idee de tekening op Instagram te zetten, gewoon om eens te kijken wat de respons zou zijn.”