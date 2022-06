Charlotte kon niet wachten tot Mitchel haar verkering vroeg: ‘Wanneer ga je me nou vragen?’

Nóg een autobrand in de omgeving van Amersfoort: dit keer in Soest

Een auto die geparkeerd stond aan de Goudwesp in Soest heeft vanmiddag vlam gevat. Van het voertuig is nagenoeg niks meer over. Het is het zoveelste geval in een reeks autobranden in Amersfoort en omgeving.

