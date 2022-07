Chemische stof om onkruid te bestrijden houdt brandweer in Nijkerk urenlang bezig

Metz wil ‘geen sprookjes verkopen’: in weiland waar noodopvang komt kán ook definitief gebouwd worden

Heel spijtig vindt burgemeester Rob Metz (64) van Soest het dat een besluit over het huisvesten van zo’n 300 Oekraïners over de zomervakantie heen getild moet worden. De ongeruste omwonenden van het weiland waar de prefabwoningen voor deze vluchtelingen moeten komen, moeten nog even geduld hebben. ,,Maar we hebben wel haast”, zegt hij.

14 juli