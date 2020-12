Chris (27) protesteert bij Barneveldse kerk tegen het toelaten van 200 gelovigen

Eén of twee jaar vertraging: westelijke rondweg mogelijk pas open in 2026

21 december De aanleg van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort loopt één tot twee jaar vertraging op. In het traagste scenario is de deels verdiepte weg met spoortunnel en fietsbruggen tussen de Stichtse Rotonde en de Amsterdamseweg klaar in 2026. In het gunstigste geval twee jaar eerder.