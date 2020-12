Chris (27) protesteert bij Barneveldse kerk tegen het toelaten van 200 kerkgangers

,,Ik werk in de gehandicaptenzorg. We werken keihard voor de gezondheid van anderen en dan is dit zo pijnlijk om te zien. Ik kon niet meer stil thuis blijven zitten en moest dit statement maken.’’

Volgens Gerard van de Bruinhorst, secretaris van de beheerscommissie van de Rehobotkerk, doet de kerk er juist alles aan om de diensten veilig te laten verlopen. ,,We hebben nog verder afgeschaald’’, zegt hij vlak voordat de dienst begint. ,,We maken maar gebruik van 10 procent van de capaciteit.”

Behoefte

Hij zegt mee te leven met de gevoelens die het losmaakt, maar vraag om respect voor de kerkgangers. ,,De afstand in de kerk is onderling minimaal twee meter. Onder onze leden zijn ook mensen die in de zorg werken. We zouden het verschrikkelijk vinden als via de kerk besmet zouden raken.”



Desondanks houdt het de gereformeerde gemeente vast aan het grondwettelijk recht om samen te komen. ,,De behoefte daaraan is groot”, verklaart hij.