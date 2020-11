Christa lag 5 maanden in coma en zou volgens artsen een kasplant worden, maar ze vroeg: ‘Mag ik naar huis’

Hetzelfde eten proeven als in de film tijdens Cinema Culinair: kinderen lusten groente wél dankzij Disneys Ratatouil­le

23 november Komende zaterdag is de eerste Chef Filmdiner Take-Away in Amersfoort. Maarten Brons van het Utrechtse restaurant Kantien haalt ‘Cinema Culinair: film & diner tegelijk’ naar Amersfoort. Dat houdt in: hetzelfde eten proeven op het moment dat het in een speelfilm gegeten wordt. Gewoon thuis op de bank.