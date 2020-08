Christelijke camping op Veluwe stopt met droppings na aanrijding, jongen overleeft die ‘als door wonder’

Geen Kunstuit­leen meer in Amersfoort? Dan kun je ook recht­streeks bij de kunstenaar zelf lenen

15:55 Nu de Kunstuitleen per 1 januari is gestopt in de Bibliotheek Eemland in Amersfoort, droogt de belangstelling voor het in huis halen van geleende kunst op. Beeldend kunstenaar John Konijn vindt dat erg jammer. Volgens hem is er nog veel interesse voor.