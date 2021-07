Christien (38) werkte op een corona-afdeling in Paramaribo: ‘Het was roeien met de riemen die ik had’

Hard werken was het. Vijf dagen in de week zette Karssen zich voor de volle 100 procent in voor Covid-patiënten in het Regionaal Wanica Ziekenhuis in Lelydorp, op een halfuur rijden van de hoofdstad Paramaribo. In tropische temperaturen hees ze zich in de beschermde plastic kleding die nodig was op de corona-afdeling van het ziekenhuis. ,,Mijn lijf moest echt wennen aan de omstandigheden. Aan het einde van de dag kon ik mijn kleding uitwringen.”