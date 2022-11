Claudia (39) vangt belangeloos pleegkinderen op: ‘Voor hem is elke woensdagmiddag een feestje’

In het project bieden gezinnen steun aan andere gezinnen. Elke woensdagmiddag komt er nu een jongen bij de familie Van Twillert op bezoek.

Claudia werkt als verpleegkundige op de afdeling acute psychiatrie op Zon & Schild in Amersfoort. Daarnaast is ze moeder van haar vier kinderen. ,,Ik heb contact opgenomen met stichting Present. Tijdens het intakegesprek hebben we samen besproken wie er bij ons gezin zou passen. Sinds enige tijd nemen we elke woensdagmiddag een 8-jarige jongen op in ons gezin. Hij eet ‘s avonds bij ons en gaat rond 18.30 uur weer naar huis.”

De jongen heeft autisme en vertoont daardoor gedragsproblematiek. Claudia is als moeder leidend in het geheel, haar kinderen helpen en delen alles met hun gast. De jongen is er en doet mee, als gezin hebben ze moeten ontdekken wat zijn eigen gebruiken en gewoontes zijn.

,,Thuis is voor de jongen een prikkelgevoelige omgeving. Hier vindt hij rust door de ruimte in en om het huis. Hij is er altijd bij en voelt zich echt thuis. Na de zomervakantie kwam hij na een paar weken van afwezigheid weer langs en zei hij vanuit de grond van zijn hart: ‘Oh, Claudia wat heb ik je gemist!’ Voorzichtig begint hij te knuffelen. Voor hem is elke woensdagmiddag een feestje. Thuis is hij de oudste, bij ons de jongste.”

Onze Vader

Ook is hij blij met het avondeten, Claudia kookt gevarieerd en vers, iets wat hij thuis niet altijd voorgeschoteld krijgt. De familie Van Twillert is gelovig, na het eten wordt gewoontegetrouw het Onze Vader gezongen. De jonge gast zingt graag met ze mee.

Wat brengt het gezin Van Twillert mee? ,,Een veilige leefomgeving die normaliserend werkt. Dit is een stabiel gezin. Als gezin ervaren we dat niet alles wat we hebben vanzelfsprekend is, we tellen dagelijks onze zegeningen. De kinderen worden zich ervan bewust dat andere kinderen een hoop dingen niet hebben en dat komt dichterbij. Van zijn moeder krijgen we terug dat onze gast lekker in zijn vel zit.”

Aanstaande woensdag is er een informatieavond over Homies. Voor meer informatie zie wwww.stichtingpresent.nl/amersfoort.

