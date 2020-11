Clubhuis voormalige golfclub in Voorthuizen door brand verwoest

Amers­foorts restaurant zit niet bij de pakken neer door lockdown en lanceert een eigen kleding­lijn

10 november Restaurant Alberts aan de Hof in Amersfoort is niet voor één gat te vangen door de nieuwe corona-shutdown van de horeca. Het restaurant heeft een eigen kledinglijn gelanceerd met eigen sweaters onder de merknaam Alberts Streetwear. En die is een succes.