COA neemt veertig minderjarige asielzoekers op in Van der Valk Hotel Amersfoort

Leefgeld voor de jongeren

,,Ieder mens in nood willen we helpen waar we kunnen,’’ schrijft de gemeente Amersfoort op hun website. De groep asielzoekers bestaat uit veelal jongens uit Syrië en Eritrea tussen de 15 en 18 jaar. De jongeren kunnen naar school, krijgen eten verzorgd door het hotel en krijgen leefgeld van ongeveer 12 euro per week. Ook is er 24/7 begeleiding in hun asielproces. Daarnaast krijgen alle minderjarige vluchtelingen een voogd.

Opvang voor drie maanden

Gemeente Amersfoort: ,,Het is een crisisnoodopvanglocatie en dus geen asielzoekerscentrum (AZC). Dit betekent, dat mensen er tijdelijk opgevangen worden; het is opgezet vanuit nood. Het COA biedt daarmee mensen in nood een basis aan met bad, bed en brood. Normaliter gaat iedere asielzoeker die Nederland binnenkomt, eerst naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om zich te melden. Vanaf Ter Apel gaan ze naar een opvanglocatie elders in het land, normaliter in een AZC, maar nu uit nood tijdelijk bijvoorbeeld naar het Van der Valk hotel. Doordat Ter Apel vol is, komt deze groep eerst hier terecht.’’