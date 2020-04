Conductrice in gezicht gespuugd en geslagen op Amersfoort Centraal

Geschrokken

De man werd steeds agressiever, spuugde nogmaals in haar gezicht en sloeg haar met zijn vuist in haar gezicht. Toen de man de trein in ging, riep hij dat hij haar wel op zou wachten op het station. De man had zich verstopt in het toilet en is door medewerkers van de Veiligheid & Service van de NS (VCNS) uit het toilet gehaald. Hij is direct aangehouden en afgevoerd door de politie met een deken over zijn hoofd. Op het bureau bleef de man agressief.