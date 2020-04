Coronaweigeraar tuigt supermarktmedewerker af in Amersfoort

Zo ziet de uitgestor­ven regio Amersfoort er van boven uit

8:00 De grote leegte. Iedereen voelt het, iedereen ziet het als je even buiten het veilig gewaande quarantainehuis bent voor een frisse neus of een noodzakelijke boodschap in een halflege winkel. Op ooghoogte kom je wel hier en daar een auto , fietser of mede-voetganger tegen. Maar van boven is de leegte pas echt goed te zien. Fotograaf Irvin van Hemert vloog boven Utrecht en legde feilloos vast wat het devies ‘blijf binnen en ga alleen naar buiten als het écht moet’ betekent.