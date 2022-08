Crisisnoodopvang sporthal Zielhorst afgerond: ‘Dankbaar voor de hartverwarmende inzet’

De vluchtelingen die in de sporthal hun onderkomen hadden zijn de afgelopen tijd weer op andere plekken in het land ondergebracht. De opvang was nodig omdat het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te vol is. Hierdoor is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet meer in staat om de wettelijke taak om alle asielzoekers op te vangen uit te voeren.