Cursus leert vluchteling geldzaken

Statushou­ders klaarge­stoomd tot kapper: ‘Het was altijd mijn droom’

15:37 De een is afgestudeerd in rechten, de ander werkte in jarenlang in Iran als wiskundejuf. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze zijn gevlucht, asiel hebben gekregen in Nederland en sinds gister in de leer zijn om kapper te worden. Als de studenten over veertig weken afgestudeerd zijn, liggen de banen voor het oprapen. ,,Er is een flink tekort aan kappers”, zegt Nicole Wieman, die de studenten deze eerste praktijsles leert een permanentje te zetten.