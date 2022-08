Daar is ‘ie weer: van Amersfoortse stadsmuur gestolen koperen kunstwerk (deels) teruggevonden

Het gestolen kunstwerk genaamd Liquid drawing, wat onderdeel is van kunstroute Up Amersfoort, is deels terecht. Dat meldt curator Henk van den Bosch. De delen van het kunstwerk zijn gevonden in de fietsenkelder van de handhaving in Amersfoort.

Een BOA trof de koperen stukken aan tegen de stadsmuur op de hoek bij de Kamp. ,,Waarschijnlijk is een deel al wel meegenomen en was de rest te groot om vervoerd te worden, dus stond het te wachten om later opgehaald te worden”, aldus Van den Bosch. De onderdelen werden meegenomen naar het kantoor van de handhaving, maar daar herkende niemand het. Uiteindelijk ging er, mede naar aanleiding van het artikel, een lampje branden bij de persoon achter vergunningen.

Er is contact opgenomen met curator Van den Bosch, die heeft het in ontvangst genomen en overhandigd aan kunstenaar Tanja Smeets. Smeets is blij dat er weer een deel van haar werk is gevonden. Dat er nog iets gevonden wordt, lijkt de organisator van de kunstroute sterk.

Volledig scherm De koperen versiering in betere tijden. © Henk van den Bosch

Magere buit

Twee weken geleden werd Van den Bosch tijdens zijn vakantie gebeld door kunstenares Tanja Smeets met het slechte nieuws. Volgens de organisator moet het kunstwerk professioneel zijn ontmanteld gezien de manier waarop alles vastgemaakt was. De koperen buizen waren namelijk door de schietgaten door de stadsmuur heen bevestigd. Ondanks dat het onwaarschijnlijk is dat dit onopvallend gedaan is, bleken buurtbewoners niets te hebben gemerkt. De uiteindelijke waarde van het koper kwam om en nabij uit op slechts 285 euro.

Van den Bosch heeft na de diefstal aangifte gedaan bij de politie, maar een onderzoek is lastig. Dit omdat het niet duidelijk is wanneer dit alles gebeurd is. Een deel van het kunstwerk is blijven hangen, waardoor enkel de echte kenner merkt dat er iets verdwenen is. De organisator van de kunstroute kreeg de tip om metaalhandelaren te benaderen en de publiciteit op te zoeken.

