Dagelijks geschreeuw en getoeter bij Amersfoortse rotonde: ‘Het hier een chaos’

Veel gemeenten zijn al gestopt, maar in Amersfoort­se sportaccom­mo­da­ties wordt nog Russisch gas gebruikt

Hoewel veel gemeenten er als gevolg van de sancties tegen Rusland al lang en breed mee zijn gestopt, worden zwembaden en sportzalen in de regio Amersfoort nog altijd verwarmd met gas van staatsbedrijf Gazprom. Het lukt gebouwenbeheerder SRO maar niet om een betaalbaar alternatief te vinden. En een oplossing is niet in zicht.

15:34