Dankzij muziek kan Sophie (19) beter haar emoties uiten: ‘Communiceren is niet altijd makkelijk voor mij’

Albertine van Vliet benoemd tot waarnemend burgemees­ter van Bunschoten

Albertine van Vliet is benoemd tot waarnemend burgemeester van Bunschoten tot Melis van de Groep is hersteld en zijn taken weer kan oppakken. Van Vliet woont in Amersfoort en is tussen 2000 en 2010 daar ook burgemeester geweest.

11:24