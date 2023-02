De beste Amersfoortse restaurants volgens Gault&Millau 2023: dit zijn ze

indebuurt.nlWaar in Amersfoort kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij acht restaurants in de stad zit je goed. Heel goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.

Over Gault&Millau

De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer.

Negentien categorieën

In totaal hebben 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

De Saffraan

Aan de Eemkade ligt een lange boot met een verborgen restaurant aan boord: De Saffraan. Vernoemd naar een heel klein steeltje van een bijzondere bloem met een flinke smaak. De Saffraan krijgt van Gault&Millau een score van 15,5 van de 20. Het hoogste van heel Amersfoort!

Lees de beoordeling van De Saffraan op Gault&Millau.

Merlot

Met 14,5 van de 20 punten staat Merlot hoog op de lijst van Gault&Millau. De naam van Merlot komt van de blauwe druifsoort waar een traditionele Franse wijn van wordt gemaakt. Je vindt Merlot aan de Grote Koppel, met uitzicht op de Eemkade.

Lees de beoordeling van Merlot op Gault & Millau hier.

Tollius

Aan de rand van de Amersfoortse Berg vind je restaurant Tollius. Gault&Millau geven Tollius 14 van de 20 punten. De kookkunsten van chef Barry Hamstra worden door de gids als volgt omschreven: “Hij kookt met zwier en combineert vlot diverse producten tot leuke en verrassende composities.”

Lees de beoordeling van Tollius op Gault&Millau.

Mei

Nee, niet de maand, maar het restaurant aan de Krommestraat. Ze zijn nieuwkomer in de Gault&Millau lijst en krijgen gelijk 13 van de 20 punten. Een goede score!

RAUW

Dit restaurant is voor echte vleesliefhebbers. Aan de Kaliumweg in de Isselt vind je restaurant RAUW. Hier krijg je niet per se rauw vlees, maar eerder perfect gegrild vlees. Ze krijgen 13 van de 20 punten van Gault&Millau.

De Aubergerie

Aan de Kamp, met uitzicht op De Stier vind je restaurant de Aubergerie. Zij krijgen 12 van de 20 punten van Gault&Millau, waarbij vooral de kwaliteit t.o.v. de prijs wordt gewaardeerd.

Lees de waardering van De Aubergerie op Gault&Millau.

Bergpaviljoen Bistronomique & Bar

Bovenop de Amersfoortse Berg, aan de Utrechtseweg vind je het Bergpaviljoen. Vis, oesters en zeevruchten staan hier centraal. Liefhebbers kunnen hier zelf een exemplaar uitzoeken, die vers voor je wordt bereid. Dat levert ze 12 van de 20 punten op!

Lees de beoordeling van het Bergpaviljoen op Gault&Millau.

Hoog Vuur

In de voormalige Prodentfabriek vind je tegenwoordig Hoog Vuur. Aan de Oude Fabrieksstraat kun je volgens Gault&Millau lekker lokaal eten. Ze hebben drie houtgestookte ovens, waarin Hoog Vuur hun gerechten bereidt. Daar verdienen ze 12 van de 20 punten mee!

