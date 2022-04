De binnenstad van Amersfoort wordt ontsierd door (wees)fietsen en dit gaat de gemeente daaraan doen

Een half miljoen euro. Dat is het bedrag dat de gemeente heeft vrijgespeeld om de fietsenchaos in het centrm aan te pakken. Daarvan is de afgelopen tijd al 300.000 euro uitgegeven en nu is het tijd om door te pakken; ,,We zijn blij dat Amersfoorters met de fiets komen, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat er overal en nergens fietsen staan”, is gemeentewoordvoerder Brugt Groenevelt duidelijk. ,,We komen daarom met diverse maatregelen.”