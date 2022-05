De eerste column van Fien Vermeulen: ‘Ik dacht altijd dat Randenbroek een pauperwijk was’

Marieke (57) ploeterde 80 uur per week en maakte van kaal boerenerf een paradijsje: ‘Was helemaal verkocht’

Wat begon als een hobby, is uitgegroeid tot een bloeiend Instagramaccount met duizenden volgers. Marieke Nolsen (57) uit Leusden is zó gek op bloemen, dat ze van haar eigen stuk grond een pluktuin heeft gemaakt. Haar populariteit is ook een uitgever opgevallen, waardoor er nu ook een boek ligt over haar passie. ,,Verhalen vertellen over mijn tuin, dat vind ik geweldig.‘’

