De gebakjes van Klasien kan íedereen eten: ‘Ik maak nu veganistisch bladerdeeg’

Knus, gezellig, huiselijk, geborgen, maar ook het gevoel dat je hebt als je samen met iemand ergens van aan het genieten bent: dat betekent het Noorse woord Koselig. ,,Samen van iets lekkers genieten, dat geeft een bepaald gevoel”, legt Klasien de Jong uit. ,,Dat je samen even in een bubbel zit, lekker te kletsen en genieten. Dat is Koselig. Ik heb zes jaar in Noorwegen gewoond, in Oslo, en dat is blijven plakken. Het woord past bij mij.”