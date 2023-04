De Joodse Eveline, het meisje van de Knopenfabriek, miste de boot en kwam om in Auschwitz

toen en nu Dankzij ‘tante Hertha’ kwamen 60 kinderen de oorlog door (maar toch wordt ze overgesla­gen in de boeken)

Hertha Müller Kühlenthal hielp zo’n zestig kinderen heelhuids door de oorlog, maar wordt gewoonlijk overgeslagen in de literatuur. Dit wordt goedgemaakt met een boek over deze verzetsheldin en grondlegster van de creatieve therapie. Deel 1 van een serie over de oorlog.