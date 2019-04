‘De kans is groot dat we nat worden op Koningsdag’

Volledig scherm Diana Woei. Zo zonovergoten als het paasweekend was, zo nat wordt Koningsdag. Poncho’s en paraplu’s zijn noodzakelijk, al zijn paraplu’s op het Eemplein niet toegestaan.



Lichtpuntje: tijdens Koningsnacht blijft het droog en tamelijk helder, aldus Woei. ,,De temperatuur is dan ongeveer 10 graden. Het koelt tijdens de nacht af naar een graad of 8. In de loop van de nacht raakt het wel bewolkt. Er trekt dan een storing over Amersfoort heen en dat levert bewolking en regen op.’’

Volgens Woei laten de modellen nu zien dat het op Koningsdag in het begin van de ochtend gaat regenen. ,,Het is moeilijk te zeggen waar en hoe laat dat precies gaat gebeuren, maar de verwachting is nu tussen 09.00 en 11.00 uur. Dan lijkt het even droog te worden en is er een kans dat de zon een voorzichtig streepje laat zien rond het middaguur. Daarna is er wel weer een grote kans dat het in de loop van de middag gaat regenen.’’

Toch houdt Woei een slag om de arm. ,,Het kan ook dat de buien opschuiven of vertragen, dus dat het ’s middags droog blijft. Maar de kans dat we op Koningsdag nat gaan worden is zeer groot.’’

Door het lage drukgebied gaat het volgens Woei ook nog waaien. ,,De windkracht is drie of vier, dus het kan flink gaan waaien. In combinatie met de lage temperatuur, 13 graden in de middag en rond de 10 graden in de ochtend, voelt het erg fris aan.’’ Na het weekend lijkt de temperatuur weer te stijgen. ,,We hebben net pech. De dagen na Koningsdag zien er ook beter uit, 17 graden en droog.’’

Luister naar onze Koningsdag-podcast!