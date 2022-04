De lintjesregen landde met 23 onderscheidingen vooral in Barneveld: hoe kan dat?

Hoe kan het dat 23 mensen in de gemeente Barneveld een lintje krijgen, net zoveel als in het ruim twee keer zo grote Amersfoort? Of dat in een dorp als Voorthuizen acht onderscheidingen weggegeven werden, terwijl in Hoevelaken slechts één onderscheiding werd uitgereikt?