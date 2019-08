De Lokale Partij: ‘Inwoners ergeren zich aan onkruid in Nijkerk’

Stand van zaken ‘Porselein is heel gewoon en tegelijk heel bijzonder’

9:44 Met StudioZAND vestigden porseleinmakers Frans Ottink en Erna Huppelschoten zich vijf jaar geleden in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Daarvoor zaten ze vijftien jaar in een voormalige bakkerij in de Coninckstraat. Ze ontwerpen zelf collecties en produceren porselein voor andere ontwerpers.