De ovenschotels van Herlette (40) zijn megapopulair: ‘Ik doe nooit iets strikt volgens het recept’

In deze nieuwbouw­wijk staan mensen te bellen in de regen, want het bereik in huis is té beroerd

10:35 Terwijl op veel plekken in Nederland de vaste telefoonlijn verdwijnt is deze in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst de enige oplossing om nog binnenshuis te kunnen bellen. Het mobiele bereik is beroerd, inwoners zitten met de gebakken peren. Met uitbreiding van de wijk in aantocht houden zij hun hart vast voor het lot van hun nieuwe buren.