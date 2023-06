De redding is mogelijk nabij, maar hoe komt het dat juist in het Eemmeer zoveel waterplanten zitten?

Dit is de oplossing tegen woekerende waterplan­ten in het Eemmeer: ‘Kan 15 hectare planten per dag maaien’

Het is vaste prik in de zomer: recreatieboten of waterscooters die hopeloos verstrikt raken in de woekerende waterplanten die in het Eemmeer groeien. Een gigantisch splinternieuw maaiponton dat vrijdag in gebruik is genomen moet de oplossing zijn. ,,Deze machine kan de hele dag maaien, en haalt zo’n 15 hectare aan waterplanten per dag weg.”