De Retourboulevard: duurzame meubels van afgedankte sloopmaterialen

Held Bunyamin (30) in het zonnetje gezet: ‘Nu besef ik pas dat ik echt het leven van dat meisje heb gered’

27 september Het speldje is mooi meegenomen, maar veel blijer wordt held Bunyamin Tunc van het feit dat hij peuter Nova in levenden lijve kon ontmoeten. De 30-jarige ondernemer wist drie weken geleden het leven van het kind te redden en werd daarvoor maandagmiddag op het stadhuis van zijn woonplaats Amersfoort in het zonnetje gezet.