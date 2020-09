De rokers zijn alvast verbannen en over een paar dagen mag je helemaal niet meer roken op het station

Grote klopjacht van politie in Terschuur leidt niet tot arresta­ties: later wel drie inbrekers aangehou­den

26 september De politie heeft vrijdagnacht drie verdachten van een bedrijfsinbraak aan de Veemweg in Barneveld aangehouden. Er wordt onderzocht of zij betrokken zijn bij een woninginbraak in Terschuur, die in dezelfde nacht leidde tot een klopjacht van de politie en de Landelijke Eenheid.