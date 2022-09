De Ruiter verliest kort geding: speler van Spakenburg moet vrezen voor lange schorsing voor knokpartij

Maurice de Ruiter (31) mag door de aanklager van de KNVB worden vervolgd. De speler van tweededivisionist Spakenburg heeft het kort geding dat hij had aangespannen verloren, nadat hij betrokken was bij incidenten tijdens een bedrijfsvoetbaltoernooi.

De Ruiter spande via zijn advocaat en oud-profvoetballer Keje Molenaar twee weken geleden het kort geding aan, omdat hij van mening was dat de KNVB niet bevoegd is om te oordelen over wat er op dat bedrijventoernooi is gebeurd.

Tijdens het 43ste Van Wijnen Bedrijventoernooi op het veld van DVS’33 Ermelo raakten op 2 juli twee teams met elkaar slaags. De wedstrijd werd daarop gestaakt, De Ruiter kreeg als enige op het veld een rode kaart. De 31-jarige aanvaller uit Harderwijk, die afgelopen zomer Sparta Nijkerk voor Spakenburg verruilde, zou onder meer de arbiter belaagd hebben, het hoofd van een directe tegenstander hebben geraakt en een toeschouwer langs de lijn een klap hebben verkocht.

Dertig dagen geschorst

Van deze zaken is door de betrokkenen aangifte bij de politie gedaan. De Ruiter werd nog geen week na de incidenten in eerste instantie voor dertig dagen geschorst. Die voorlopige straf werd na twee weken echter opgeheven.

Toch ging het kort geding dat De Ruiter aanspande daar niet over. De kwestie was of het bedrijventoernooi onder auspiciën van de KNVB georganiseerd is of niet. Is dat namelijk niet het geval, dan mag de tuchtcommissie van de voetbalbond géén straf uitdelen, zo betoogde Molenaar, die er onder meer op wees dat het bedrijventoernooi geen deel uitmaakte van het reguliere voetbalseizoen en dat aan het evenement ook niet-leden van de KNVB meededen.

De voorzieningenrechter oordeelde anders. In het toernooi-reglement staat niet alleen dat het toernooi volgens de regels van de KNVB werd gespeeld, maar ook volgens de reglementen van de voetbalbond. Dit blijkt ook uit het feit dat de wedstrijden werden geleid door KNVB-scheidsrechters. Naast het feit dat De Ruiter als speler lid is van de KNVB komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de voetbalbond in dat geval wel bevoegd is om een straf uit te delen.

‘Ik moet hier weg’

Omdat de scheidsrechter en anderen aangifte hebben gedaan bij de KNVB, is de aanklager in Zeist op grond van het reglement verplicht de vermoedelijke overtreding van De Ruiter in behandeling te nemen en ter beoordeling voor te leggen aan de tuchtcommissie. Molenaar liet tijdens de zitting al weten dat de speler in dat geval kan rekenen op een schorsing van zes maanden, al moet dat nog blijken.

De Ruiter zelf kan zich niet vinden in de beschuldigingen, zo liet hij eerder weten. Hij vindt dat de scheidsrechter er aan bij heeft gedragen dat de wedstrijd op het bedrijventoernooi escaleerde. Zelf hield hij ook verwondingen over aan de incidenten. ,,De tegenpartij begon met slaan en schoppen. De enige gedachte die ik had was: ik moet hier weg.” De Ruiter is op dit moment niet geschorst en morgen in de thuiswedstrijd van Spakenburg tegen FC Lisse inzetbaar.

