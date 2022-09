De schilderijen van Caspar van Wittel zijn binnen, nu nog het geld om ze te restaureren

Misgegrepen

Na een paar jaar geleden te hebben misgegrepen op een veiling in Londen, lukte het Museum Flehite in juni om twee doeken van de in Amersfoort geboren schilder Van Wittel (1653 - 1736), die in Italië furore maakte als Gaspare Vanvitelli, te verwerven. Het ene doek toont de Tiber in Rome, het andere de haven van Napels. Tot en met 11 september zijn de twee werken nog te zien in Flehite, op de tentoonstelling over drie generaties Withoos.