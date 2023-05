De stem van Susannah (27) is te horen in Disneyfilm The Little Mermaid: ‘Ik zit op een roze wolk’

#033 Haken is weer hot, weet Paula (26): ‘Met een haaknaald en een draad kan je alles maken wat je wilt’

Haken is weer helemaal hot, maar het vinden van hippe, Nederlandstalige patronen kan nog best een uitdaging zijn. Met haar platform en webwinkel Haakspot brengt Paula Vaarkamp (26) daar verandering in.