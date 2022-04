De tragedie van het toerisme in Spakenburg: hoe zelfs de kermis met stille trom het dorp binnenreed

Daar was-ie opeens. Als een duveltje uit een doosje. De kermis op de Westmaat in Bunschoten. Zonder dat iemand er ook maar erg in had, reden afgelopen zondag de kermisklanten met hun attracties de dijk op. Geen billbords in het dorp. Geen aankondiging op de gemeentepagina of op Facebook en ook de website van de VVV zweeg.