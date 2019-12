De vijf dagen oude Audi Q7 van Gert uit Amersfoort zit ’s morgens ineens vol krassen

En weer sluit er een katholieke kerk in Amersfoort

6:58 De slinkende katholieke geloofsgemeenschap in Amersfoort verliest opnieuw een van haar kerkgebouwen. Om een terugkerend tekort van 250.000 euro weg te werken, zet de parochie de Heilige Kruiskerk in de wijk Kruiskamp in 2021 te koop of te huur.