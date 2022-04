De Volmolen Amersfoort sleept Pieter van Vollenhovenprijs in de wacht

Katoendrukkerij in De Volmolen in Amersfoort heeft vrijdag de Pieter van Vollenhovenprijs in de wacht gesleept. De prijs drukt waardering uit voor het geven van een nieuw leven aan een monument. De Volmolen krijgt 2500 euro.

De prijs was ook voor drie andere initiatieven in Eindhoven, Hoofddorp en Aruba. De prijzen werden in Hoofddorp uitgereikt door Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet en oud-voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds.

Lees ook PREMIUM Het resultaat van een rooftocht? Onbekende vist vijf kluizen uit Amersfoortse vijver

Met de prijs, die door een onafhankelijke jury van erfgoedspecialisten wordt toegekend, wil Van Vollenhoven zijn grote waardering uitspreken voor de initiatiefnemers: ,,Het doorzettingsvermogen van deze vier initiatiefnemers tijdens de herbestemming van hun monument is bewonderingswaardig. Het zijn allemaal goed geslaagde voorbeelden. Dankzij deze mensen en met hen vele betrokkenen met passie voor erfgoed kunnen de monumenten binnen ons Koninkrijk behouden blijven.”

De Volmolen in Amersfoort heeft de afgelopen eeuwen meerdere functies gehad. Het is gebouwd in 1645 voor de textielnijverheid. Daarna het was onder meer een timmerwerkplaats, kunstenaarswoning en weefatelier en vanaf 2020 vestigt de Katoendrukkerij zich in de Volmolen. De eerste katoendrukkerij van Europa vestigde zich ook in 1678 in Amersfoort.

Met deze herbestemming komt materieel en immaterieel erfgoed op een unieke manier samen in een monument dat nu voor het eerst in haar bestaan openbaar toegankelijk is voor publiek, meent de jury. Initiatiefnemer Nathalie Cassée heeft in 2019 eerst een jaar archief- en literatuuronderzoek gedaan naar deze eerste katoendrukkerij in Amersfoort, dat gaf een gedegen basis voor het vestigen van haar Katoendrukkerij in rijksmonument De Volmolen.

Deze voormalige watermolen staat symbool voor de eeuwenlange textielnijverheid in Amersfoort. De Volmolen vormt met de Koppelpoort het iconische beeldmerk van Amersfoort dat met deze nieuwe bestemming levend blijft.

Volledig scherm Pieter van Vollenhoven temidden van de winnaars van de naar hem genoemde prijs. Tweede van rechts Nathalie Cassée van de Katoendrukkerij in De Volmolen in Amersfoort. © Joost Enkelaar

Jaarlijks

De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijks terugkerende prijs aan een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monument in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven. De prijs is in 2013 aangeboden aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds.

Hein van Stiphout blies de voormalige gasfabriek in Eindhoven om tot een jazzclub, stadsbar, podium en koffiebranderij. Het monument Uncle Louis Store in San Nicolas op Aruba is gebouwd als winkel en woonhuis en is herbestemd als meest duurzaam kantoor. Het Forteiland bij Hoofddorp is nu stadspark met ruimte voor horeca en diverse culturele en educatieve activiteiten.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.